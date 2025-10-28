Депутаты передали Паслеру право отбирать кандидатов в мэры Свердловской области

Думы муниципальных образований Свердловской области будут утверждать глав местных администраций из числа двух и более кандидатов, предложенных губернатором Денисом Паслером. Соответствующие изменения в закон об избрании органов местного самоуправления в третьем, окончательном чтении поддержали 34 депутата заксобрания региона, шесть — выступили против, один — не голосовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства региона Сергей Никонов заверил, что закон позволит «усовершенствовать механизм взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления и повысить эффективность публичной власти». «Законопроект серьезно меняет конфигурацию формирования исполнительной власти муниципалитетов, но мы уверены, что те требования, которые заложены в Конституции, требуют данных изменений. Все это нацелено на создание единой вертикали власти, которая будет решать главные вопросы развития территорий»,— добавил он.

Свердловское заксобрание одобрило замену прямых выборов глав муниципальных районов и городских округов на конкурсы по отбору кандидатур в 2016 году, позже новый порядок избрания градоначальников распространился на Екатеринбург и Нижний Тагил. Власти отмечали, что комиссия из представителей дум и губернатора (поровну от каждого) сможет выявить достойных претендентов на пост мэра и предложить их на рассмотрение муниципальных депутатов. Конкурс состоял из двух этапов: проверка необходимых документов кандидатов и представление программы развития территории в ходе публичной презентации и личного собеседования. Заявку на отбор претендентов мог подать любой желающий.

Согласно законопроекту, конкурсные комиссии по отбору кандидатов будут отменены. Претендентов на руководящий пост смогут рекомендовать только партии с представительством в Госдуме или свердловском заксобрании, Совет муниципальных образований Свердловской области, общественная палата региона и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Предложения для губернатора о наиболее подходящих кандидатах на пост главы будет готовить специальная комиссия по рассмотрению претендентов.

Как пояснил Сергей Никонов, новый порядок избрания глав охватит только 69 из всех 94 муниципалитетов Среднего Урала. Прежние правила сохранятся в закрытых административно-территориальных образованиях Новоуральске, Лесном, Свободном и Уральском, в пяти городских и в 16 сельских поселениях. Замгубернатора добавил, что в 2026 году по новой схеме будут утверждены главы 20 муниципалитетов. «Если выборы не состоялись, по сути, повторяется весь процедурный процесс. Участие кандидатов во второй раз будет во многом зависеть от презентации и причин, почему не избрали в первый»,— пояснил господин Никонов.

С инициативой изменить порядок избрания глав вышел Денис Паслер. О том, что власти Свердловской области разрабатывает новые правила утверждения мэров, стало известно еще в сентябре. «Человек должен быть способен управлять муниципалитетом, а не прийти с улицы»,— пояснил тогда один из источников «Ъ-Урал» в региональном правительстве. Представители «Единой России» заверили, что изменения позволят господину Паслеру выбрать подходящих претендентов для «усиления развития территорий». Оппозиционные партии выступили против законопроекта, указав на то, что это «самый недемократический вариант».

Подробнее о новом порядке избрания мэров в Свердловской области — в материале «Ъ-Урал» «Губернатор укажет на главу».

Василий Алексеев