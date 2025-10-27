МИД России: США блокируют переговоры о не размещении вооружений в космосе

Россия вновь готова предложить США провести переговоры о предотвращении гонки вооружений в космосе, сообщил замруководителя российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН. Он добавил, что Соединенные Штаты блокируют начало диалога.

По словам господина Воронцова, проект противоракетной обороны США «Золотой купол» стал примером использования космоса для ведения боевых действий. «Такие действия подвергают серьезным рискам долгосрочную устойчивость мирной космической деятельности, чреваты резкой дестабилизацией обстановки и гонки вооружений в космическом пространстве»,— сказал он на заседании (цитата по «РИА Новости»).

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что планы США и их союзников по выводу оружия в космос — один из факторов, которые препятствуют диалогу о ядерном разоружении.