МИД России перечислил препятствия для ядерного разоружения

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выступил на встрече со студентами магистратуры «Международная безопасность» и выпускниками международной магистратуры двойного диплома «Глобальная безопасность, ядерная политика, нераспространение оружия массового уничтожения». Стенограмма его речи опубликована на сайте ПИР-Центра.

Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе своего выступления Сергей Рябков перечислил факторы, создающие «серьезные препятствия для конструктивного диалога по ядерному разоружению и контролю над вооружениями».

«Среди соответствующих негативных факторов особо выделяем враждебную политику стран НАТО, способную привести к лобовому столкновению ядерных держав; развитие этим самопровозглашенным ''ядерным альянсом'' схем и средств ''совместных ядерных миссий'', включая расширение географии ''ядерного присутствия'' США в Европе и круга стран, которым делегируется доставка американских спецбоеприпасов к целям; выстраивание глобальной и многосферной системы ПРО США и сопряженных с ней противоракетных ''куполов'' других западных стран; наращивание Западом высокоточных дальнобойных потенциалов для так называемых ''превентивных'' обезоруживающих ударов, включая передовое развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности; планы США и ряда их союзников по выводу оружия в космос с превращением его в среду боевых действий. Этот список далеко не полон», — заявил высокопоставленный дипломат.

По его словам эти факторы вынуждают другие государства, включая Россию, «на принятие компенсирующих военно-технических мер». «Наиболее актуальный пример – наш отказ от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в свете планов и практических шагов по размещению в Европе и Азиатско-тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и другого западного производства», — уточнил он.

Ранее Сергей Рябков обрисовал ситуацию, которая может сложиться, если Москва и Вашингтон не договорятся о продлении ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), предложенном недавно президентом РФ Владимиром Путиным.

Елена Черненко