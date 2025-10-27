Якутский депутат потребовал от прокуратуры отменить поправки в Конституцию региона

Депутат госсобрания (парламента) Якутии Александр Иванов подал жалобу в прокуратуру о нарушении процедуры принятия поправок в Конституцию региона. Политик требует аннулировать результаты рассмотрения проекта поправок.

Господин Иванов заявил в видеообращении в Telegram-канале, что при принятии поправок нарушены предусмотренные законом требования, касающиеся освещения законопроекта в СМИ и сроков опубликования документов. Депутат требует, чтобы поправки были рассмотрены заново — с публичным слушанием «в большом зале».

Проект поправок в Конституцию Якутии, внесенный главой региона Айсеном Николаевым, был принят 22 октября. За изменения проголосовали 54 депутата, против — 10, еще один парламентарий воздержался.

Изменения в основной закон республики коснулись положений об основном общем образовании, местном самоуправлении и полномочиях губернатора по распоряжению драгоценными металлами и камнями Якутии.

В сентябре Александр Иванов был исключен из партии «Новые люди» после обвинений в сепаратизме. Поводом для этого стало интервью депутата турецкому каналу Cem Kiran, в котором он размышляет о возможности независимости Якутии. Сам политик заявил тогда, что его слова были вырваны из контекста.

Подробнее о новой якутской Конституции — в материале «У якутов заблестели поправки».

Степан Мельчаков