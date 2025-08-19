Язык из фракции уведет

Партия «Новые люди» обещает изгнать из своих рядов депутата Госсобрания (парламента) Якутии Александра Иванова. Поводом для этого стали его рассуждения о возможности отделения Якутии от России, прозвучавшие в интервью более чем полугодовой давности. Сам господин Иванов утверждает, что его слова были вырваны из контекста. Юрист считает, что экстремизма в высказываниях депутата нет, и напоминает, что само исключение из фракции списочника не соответствует действующему законодательству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутата Госсобрания Якутии Александр Иванов

Фото: Telegram канал Александр Иванова Депутата Госсобрания Якутии Александр Иванов

Фото: Telegram канал Александр Иванова

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев потребовал у якутских однопартийцев исключить из их фракции депутата Александра Иванова, не являющегося членом партии, но избравшегося в республиканский парламент по партсписку «Новых людей». Поводом стало интервью, которое господин Иванов дал турецкому каналу Cem Kiran еще в ноябре 2024 года. В конце прошлой недели на эту публикацию неожиданно обратили внимание несколько российских Telegram-каналов, после чего выдержки из беседы широко разошлись по интернету.

В интервью Александр Иванов говорит, что после развала СССР многие люди в Якутии обсуждали идею отделения от России, но народ, по его словам, «был не готов». Не готов он и сейчас, хотя якуты мечтают о независимости, продолжил депутат. «Самая проблема у нас — договориться с самим собой и потом уже прийти к кому-то и сказать: "Мы все готовы". Мы в принципе можем необязательно отделиться, но будет какая-то автономия, какая-то республика, и вот так можем жить. На сегодняшний день вредно об этом думать. Это очень вредно, потому что мы сейчас живем в Российской Федерации»,— заключает господин Иванов.

Алексей Нечаев в своем Telegram-канале назвал депутата Иванова предателем и потребовал исключить его из фракции. Председателя партии поддержала депутат Госдумы от «Новых людей», бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. «Никакие проявления национализма и сепаратизма не допустимы. Александр Иванов — беспартийный, но избирался по спискам нашей партии. И как человек, возглавлявший этот список, я считаю недопустимым его дальнейшее нахождение в составе фракции партии "Новые люди"»,— написала она в своем Telegram-канале.

Сам Александр Иванов в видеообращении, которое публикует агентство SakhaTime, заявил, что его слова были вырваны из контекста, а взявший у него интервью этнический турок на самом деле является гражданином России, волонтером специальной военной операции и «яростным сторонником» политики президента Владимира Путина. Депутат считает, что его обвинили в сепаратизме из-за предстоящих в сентябре в Якутии муниципальных выборов. При этом требование об исключении его из фракции не имеет юридических оснований, убежден господин Иванов. Он ссылается на постановление Конституционного суда РФ от 28 февраля 2012 года, в котором говорится, что у органа законодательной власти нет права досрочно прекращать полномочия депутата в связи с исключением его из фракции, это могут сделать только избиратели. По мнению депутата, причиной резких высказываний партийного руководства были эмоции.

В пресс-службе «Новых людей» “Ъ” сообщили, что вопрос об исключении депутата Иванова из фракции «обсуждается», но в какие сроки будет принято решение, уточнить не смогли. Представители партийной фракции в якутском парламенте в понедельник, 18 августа, были недоступны для журналистов. Председатель Госсобрания Алексей Еремеев осудил высказывания Александра Иванова, но отказался обсуждать возможные последствия таких выступлений.

Напомним, что, согласно ст. 20.3.2 Кодекса об административных правонарушениях, гражданам за «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ», с использованием СМИ либо интернета грозит штраф от 70 тыс. до 100 тыс. руб. А при повторном нарушении в течение года может наступить уже уголовная ответственность по ст. 280.1 УК РФ (наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет).

Вывод о том, являются ли высказывания депутата экстремизмом, должны все-таки делать уполномоченные на то органы и на основе экспертного заключения, напоминает электоральный юрист Гарегин Митин. По его оценке, ничего криминального Александр Иванов не сказал, описав лишь предпосылки для национального самоопределения якутов, а вот в словах интервьюера явно присутствует провокация. Согласен эксперт и с тем, что исключение избранного по партсписку депутата из фракции не предусмотрено действующим законодательством. Впрочем, подобные прецеденты уже были на федеральном уровне (последний случай — исключение из ЛДПР депутата Госдумы Ярослава Нилова) и пример может оказаться заразительным, предупреждает господин Митин.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова; Николай Борисов, Якутск