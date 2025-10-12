У якутов заблестели поправки

Комитет Госсобрания (парламента) Якутии по государственному строительству и законодательству провел публичные слушания по поправкам к региональной конституции, предложенным губернатором Айсеном Николаевым. Они приводят основной закон республики в соответствие c федеральной реформой местного самоуправления (МСУ), а также актуализируют ряд других его положений. Однако наиболее жаркие споры неожиданно вызвала новелла, наделяющая главу республики правом продавать драгоценные металлы и алмазы из Государственного фонда Якутии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предложение главы Якутии Айсена Николаева дать ему право продавать драгметаллы и алмазы из Государственного фонда вызвало в республике жаркие споры

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Предложение главы Якутии Айсена Николаева дать ему право продавать драгметаллы и алмазы из Государственного фонда вызвало в республике жаркие споры

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Представляя пакет поправок, вице-премьер Ольга Балабкина напомнила, что он состоит из нескольких частей. Основная связана с приведением конституции в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти». В частности, проект актуализирует формы осуществления МСУ, а также пределы его полномочий. «Происходит усиление и четкое понимание, чем органы МСУ должны заниматься»,— пояснила чиновница. Как ранее сообщал “Ъ”, Якутия оказалась среди немногих субъектов РФ, решивших сохранить двухуровневую систему МСУ с самостоятельными сельскими поселениями.

Другая часть поправок касается уточнения положений об основном общем образовании. Как пояснила госпожа Балабкина, в якутской конституции до сих пор содержатся нормы, сформулированные в момент принятия основного закона республики в 1992 году: «Это было еще законодательство СССР».

Наконец, отдельная группа поправок актуализирует полномочия главы Якутии, предусматривая, что отныне он будет обеспечивать формирование, использование и сохранность ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и камней республики, а также принимать решение об их реализации на внутреннем и внешнем рынках. «Это изменение соответствует Бюджетному кодексу РФ»,— подчеркнула Ольга Балабкина.

После завершения ее доклада в зале поднялся шум, а отдельные депутаты принялись с места выкрикивать претензии, связанные с «драгоценным» вопросом.

«Давайте сохранять спокойствие: министр финансов здесь, ничего за какими-то дверьми не останется. Никаких тайн в республике нет»,— попыталась урезонить недовольных госпожа Балабкина.

Ей на помощь пришел вице-спикер Госсобрания Юрий Николаев, который заявил, что действующая редакция конституции требует актуализации хотя бы потому, что в ней говорится о «хранилище» драгоценных камней и металлов, тогда как в Якутии оно уже давно называется Госфондом. Кроме того, по словам господина Николаева, в соответствии с действующим законом глава республики и так имеет право «использовать» этот фонд, а следовательно, по существу ничего не меняется.

Однако слушателей такой ответ не удовлетворил. С мест опять начались выкрики, в том числе с требованием огласить стоимость драгоценностей, которые на данный момент содержатся в фонде. В ответ министр финансов Якутии Иван Алексеев объяснил, что, согласно указу президента РФ, эти сведения носят конфиденциальный характер. При этом он подчеркнул, что по действующему республиканскому закону «наша сокровищница не подлежит отчуждению в любой форме».

По инициативе вице-спикера Афанасия Владимирова собравшиеся перешли к обсуждению основной части поправок — о МСУ и образовании, но спустя какое-то время снова вернулись к драгоценностям. «У нашей республики есть горький опыт: фонд САПИ (существовавший в 1990-х "Сахаалмазпрофинвест", где якобы пропала тонна золота.— “Ъ”)»,— напомнил экс-депутат парламента Михаил Санников, добавив, что единоличное право главы республики распоряжаться алмазами может привести к коррупции. «Человеку, который даже по САПИ еще не отчитался (в 1990-х господин Николаев являлся вице-президентом одноименной финансовой корпорации, а в 2004–2007 годах работал министром финансов Якутии.— “Ъ”), мы сейчас будем доверять алмазный фонд? Такого нельзя делать»,— поддержал его депутат Владимир Поскачин.

Впрочем, среди собравшихся нашлись и те, кто встал на защиту губернаторской инициативы.

«Написано: ил дархан (название должности главы республики на якутском.— “Ъ”) обеспечивает сохранность ценностей. Вас это не удовлетворяет, что ли?» — возмутился председатель совета ветеранов Якутии Вильям Иванов.

По его словам, недовольные инициативой главы республики пытаются «политизировать юридические нормы». «Не надо этого делать. Нам украинского Майдана вот так хватает»,— подытожил господин Иванов, сделав характерный жест у горла.

Андрей Прах; Николай Борисов, Якутск