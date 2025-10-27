Два человека погибли при крушении плавучего крана в Севастополе

В результате крушения плавучего крана на Севастопольском морском заводе погибли два человека, еще более 20 получили травмы, сообщило управление СКР по Крыму. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на морском транспорте.

В сообщении указано, что к месту происшествия направилась группа следователей и следователей-криминалистов. К публикации также прикреплена фотография, на которой видно, что плавучий кран перевернулся и наполовину находится вводе.

Ранее о крушении плавучего крана сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он писал, что 15 человек спасены, из них семеро госпитализированы. Возможные причины крушения он не назвал.