Еврокомиссия признала риски от санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа»

Санкции США в отношении российских нефтяных компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть» могут повлечь негативные последствия для стран Евросоюза, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Эти санкции могут частично затронуть страны ЕС и частично — нет. Я могу сказать, что мы очень тщательно мониторим энергобезопасность наших государств и соседних стран, например стран-кандидатов в регионе, которые затронуты этим решением»,— сказала Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе (цитата по ТАСС). Она отметила, что сейчас ЕК не видит каких-либо серьезных последствий для Евросоюза.

В соответствии с законодательством, у стран Евросоюза должны быть запасы нефти на 90 дней, отметила представитель ЕК. «Поскольку это решение может оказать на них влияние, они должны быть готовы и у них должен быть план действий»,— сказала Анна-Кайса Итконен. Она также добавила, что Еврокомиссия продолжает настаивать на полном отказе стран ЕС от российской нефти и нефтепродуктов.

22 октября Минфин США включил нефтяные компании ЛУКОЙЛ и «Роснефть» в новый пакет санкций в отношении России. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. На следующий день новые санкции против РФ принял Евросоюз.