World Aquatics призвала допустить российских пловцов до ЧЕ в Польше

Международная федерация плавания (World Aquatics) призвала устранить политические ограничения, которые не позволяют российским спортсменам принять участие в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет в польском Люблине со 2 по 7 декабря, сообщил ТАСС глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Ранее Дмитрий Мазепин сообщил, что россияне пропустят турнир из-за отказа в выдаче виз. Теперь глава федерации выразил благодарность World Aquatics «за оперативную поддержку и соответствующее обращение в европейские структуры». По его мнению, «World Aquatics продолжает наглядно демонстрировать миру свою позицию, являясь примером для других организаций, что спорт должен оставаться вне политики».

Арнольд Кабанов