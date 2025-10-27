Акции ЦИАН упали почти на 10% в отсутствие новостей

По состоянию на 16:41 мск акции сервиса для размещения объявлений о недвижимости ЦИАН упали на 9,84%, достигнув стоимости в 583 руб. за бумагу, следует из данных Мосбиржи. К 18:02 мск акции замедлили снижение до 616,8 руб. (-4,61%).

На 27 октября назначен совет директоров компании. В повестку заседания, среди прочего, включен вопрос о рекомендациях по размеру и порядку выплат дивидендов по итогам первых девяти месяцев 2025 года.

В августе пресс-служба ЦИАН сообщила, что, по предварительным оценкам, размер выплат спецдивидендов может превысить 100 руб. на акцию. В апреле компания по решению акционеров подала заявление на редомициляцию с Кипра в Россию — смену юридического адреса без ликвидации на прежнем месте. Гендиректор ЦИАН Дмитрий Григорьев говорил «Ъ», что власти Кипра заинтересованы в уходе российского бизнеса из страны.

