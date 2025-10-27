Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Чрезвычайное положение на юге Израиля снято впервые за два года

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил об отмене чрезвычайного положения на юге Израиля впервые за два года.

Фото: Sebastian Scheiner / AP

«Я последовал рекомендациям Армии обороны Израиля и впервые с 7 октября (2023 года.— “Ъ”) отменил особое положение в тылу»,— сказал господин Кац (цитата по The Times of Israel) слова главы минобороны.

Министр отметил, что принятое решение «отражает новую реальность безопасности» на юге Израиля. «Цель достигнута благодаря решительным и мощным действиям войск Израиля за последние два года против террористической организации “Хамас”»,— добавил министр.

7 октября 2023 года группировка «Хамас» напала на Израиль, в связи с чем правительством Израиля было объявлено чрезвычайное положение на территории страны, а затем режим ЧС действовал только на юге Израиля.

8 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и «Хамас» достигли соглашения по первому этапу мирного плана, подготовленным американской стороной. Через два дня режим прекращения огня вступил в силу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Американские войска нажмут на Газу».

