Чрезвычайное положение на юге Израиля снято впервые за два года

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил об отмене чрезвычайного положения на юге Израиля впервые за два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sebastian Scheiner / AP Фото: Sebastian Scheiner / AP

«Я последовал рекомендациям Армии обороны Израиля и впервые с 7 октября (2023 года.— “Ъ”) отменил особое положение в тылу»,— сказал господин Кац (цитата по The Times of Israel) слова главы минобороны.

Министр отметил, что принятое решение «отражает новую реальность безопасности» на юге Израиля. «Цель достигнута благодаря решительным и мощным действиям войск Израиля за последние два года против террористической организации “Хамас”»,— добавил министр.

7 октября 2023 года группировка «Хамас» напала на Израиль, в связи с чем правительством Израиля было объявлено чрезвычайное положение на территории страны, а затем режим ЧС действовал только на юге Израиля.

8 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и «Хамас» достигли соглашения по первому этапу мирного плана, подготовленным американской стороной. Через два дня режим прекращения огня вступил в силу.

