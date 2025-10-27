Путин поддержал закон о сохранении статуса для сельхозпроизводителей приграничья

Президент России Владимир Путин 27 октября подписал закон о сохранении статуса сельхозтоваропроизводителя для предприятий, пострадавших от боевых действий и терактов в приграничных регионах. Из опубликованного решения следует, что изменения коснутся Налогового кодекса РФ.

Федеральный закон принят Госдумой 14 октября и одобрен Советом Федерации 22 октября. Документ предусматривает сохранение в налоговых периодах 2024–2026 годов статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя компаниям, которые пострадали в результате атак ВСУ. Статус сельхозпроизводителя предоставляет доступ к специальным налоговым режимам, таким как Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) с льготной ставкой, 0% ставку по налогу на прибыль, а также возможность получить освобождение от НДС. Кроме того, этот статус открывает доступ к государственным субсидиям, грантам и другим мерам поддержки, направленным на развитие сельского хозяйства.

В сентябре Минфин России согласовал выделение Белгородской области 877,2 млн руб. на поддержку аграриев, пострадавших в результате атак ВСУ. В мае правительство РФ выделяло около 618 млн руб. на поддержку бизнеса Белгородской, Брянской и Курской областей.

Ульяна Ларионова