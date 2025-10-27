Бывший дом Н. П. Гребенки на Васильевском острове включили в реестр памятников

В единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения внесли «Бывший дом Н.П. Гребенки по Малому пр.». Здание расположено на 6-й линии В.О., д. 51/16, сообщили в пресс-службе КГИОП.

По проекту архитектора-академика Николая Гребенки в 1866 году на участке строят каменное двухэтажное здание и торговые ряды, сдаваемые в наем. Спустя два года надстроили двухэтажное здание еще двумя каменными этажами. Со стороны лицевого фасада в уровне четвёртого этажа была устроена мастерская.

Квартиру с творческой студией в 1870-1880-х снимал художник Архип Куинджи. Там он написал «Лунную ночь на Днепре» и «Березовую рощу». В 1877 году в этой квартире останавливался художник Илья Репин.

Со временем в проект вносились изменения, возводились новые этажи. Сейчас здание является жилым домом.

Татьяна Титаева