Алексей Оверчук возглавил делегацию России на саммите в Малайзии

Делегацию России на Восточноазиатском саммите, который проходит с 26 по 28 октября в Куала-Лумпуре, возглавил вице-премьер Алексей Оверчук. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ближайшее время правительство России должно утвердить состав делегации, следует из распоряжения. Все расходы в связи с командированием членов делегации производятся за счет государственных организаций.

Утром 27 октября господин Оверчук заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Малайзией в сфере атомной энергетики. Он отметил, что Москва готова предложить несколько решений по строительству АЭС большой мощности на территории страны.

Встреча вице-премьера Алексея Оверчука и вице-премьера Малайзии Фадиллаха бин Юсофа прошла сегодня на 20-м Восточноазиатском саммите в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).