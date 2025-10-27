Россия предложила Малайзии построить АЭС

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Малайзией в сфере атомной энергетики. Он отметил, что страна готова предложить «свои решения» по строительству АЭС большой мощности и малых модульных реакторов на территории страны, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

«Российская сторона видит хорошие возможности для наращивания поставок в Малайзию энергоресурсов, фармацевтических препаратов, промышленного оборудования, включая медицинское»,— сообщил Алексей Оверчук на встрече с вице-премьером Малайзии Фадиллой Юсофом (цитата по «Интерфаксу»).

По данным пресс-службы российского вице-премьера, в январе-августе 2025 года двусторонний товарооборот стран увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он достиг $2,47 млрд.

Встреча состоялась на 20-м Восточноазиатском саммите в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На встрече Алексей Оверчук высоко оценил стремление Куала-Лумпура к продвижению диалога Россия — АСЕАН.