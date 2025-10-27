В Петербурге будут судить иностранца за тяжелое ДТП на проспекте Авиаконструкторов

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Его обвиняют по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

Как сообщили в надзорном ведомстве, по версии следствия, 21 июня 2025 года обвиняемый управлял технически исправным автомобилем Hyundai на дороге, не введенной в эксплуатацию.

Двигаясь с превышением скорости, у дома № 69 по проспекту Авиаконструкторов водитель сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП 50-летней пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью.

В настоящий момент уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приморский районный суд.

Андрей Цедрик