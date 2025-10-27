Грузовик сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе в Петербурге

В Санкт-Петербурге грузовик сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Около 19:00 в воскресенье, 26 октября, когда семья пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу у дома 11 по Верхне-Каменской улице, в ехавшего на беговеле мальчика врезался не убедившийся в безопасности маневра 40-летний водитель на Iveco Daily. В результате ребенок получил закрытую травму живота и перелом берда.

Управлявший грузовиком водитель в этом году привлекался к административной ответственности 26 раз, рассказали в полиции. По факту ДТП идет проверка, решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что КАМАЗ сбил трехлетнего мальчика в Пушкине, ребенок получил тяжелые травмы.

Артемий Чулков