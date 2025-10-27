Вечный потоп: на станции метро «Дунайская» вновь заметили протечки

Утром 27 октября пассажиры пожаловались на протечки, образовавшиеся на платформе станции метро «Дунайская». В пресс-службе петербургского метрополитена пояснили, что всему виной грунтовые воды.

В подземке заметили, что ведут работы по отводу грунтовых вод из пассажирской зоны. Дальнейшие работы по ликвидации водопроявлений будут выполняться в рамках гарантийных обязательств.

Протечки на «Дунайской» — не редкость, в первый раз станцию затопило сразу после открытия в 2019 году. В скором времени протечки стали обыденным явлением, несколько раз спуски закрывали на ремонт. В метрополитене считают, что всему виной некачественные работы со стороны подрядчика.

Андрей Маркелов