Тоннели «красной» ветки метро в Петербурге проверили после провала грунта

Участок асфальта на 1-м Муринском проспекте, провалившийся из-за технологического нарушения на тоннельном коллекторе, побудил петербургский метрополитен усилить контроль за состоянием тоннелей между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества», сообщает пресс-служба Смольного.

Место провала грунта на пересечении 1-го Муринского проспекта с улицей Харченко

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу Место провала грунта на пересечении 1-го Муринского проспекта с улицей Харченко

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

В ночное время специалисты провели дополнительное обследование состояние тоннелей и не зафиксировали нарушений. Что касается места происшествия, то сейчас там ведутся ремонтные работы.

Как писал ранее «Ъ-СПб», в зоне провала отключили все инженерные коммуникации, развернули резервное канализационное насосное оборудование для перекачки сточных вод. Идет подготовка к вдавливанию шпунтового ограждения.

Андрей Маркелов