Галузин: подвижек по вопросу переговоров РФ и Украины нет

Никаких подвижек в вопросе возможных переговоров России и Украины нет, заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин журналистам.

Михаил Галузин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Галузин

«Я могу сослаться на высказывания (пресс-секретаря президента.— “Ъ”) Дмитрия Сергеевича Пескова о том, что Украина не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога. С тех пор ситуация не изменилась»,— рассказал господин Галузин (цитата по ТАСС).

20 октября на брифинге Дмитрий Песков заявил, что противоречивые заявления властей Украины препятствуют процессу мирного урегулирования. Он подчеркнул, что позиция России остается последовательной, Москва продолжает диалог с властями США по данному вопросу.