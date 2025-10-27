Захарова назвала дипфейки с Лавровым провокацией украинских служб

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вероятными авторами дипфейков с использованием смоделированного нейросетью голоса министра иностранных дел Сергея Лаврова были украинские службы. По ее словам, они действовали при поддержке западных кураторов.

Госпожа Захарова уточнила, что за последние несколько месяцев произошло несколько «видео-вбросов» с использованием дипфейков. «Качество этих подделок разнится, но в целом почерк провокаций узнаваемый. Наиболее вероятные исполнители и авторы — украинские спецслужбы при поддержке западных кураторов»,— рассказала представитель МИД в интервью ТАСС.

По словам Марии Захаровой, фейки распространяются не только на территории России, но и в пабликах и сообществах онлайн-среды стран СНГ, Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества. Она добавила, что подобные материалы созданы для массовой эмоциональной реакции аудитории.

МИД России следит за появлением дипфейков в режиме реального времени, подчеркнула госпожа Захарова. «Наиболее одиозные и подлые разоблачаем в формате "антифейк", оперативно опровергаем, разбираем и обязательно приводим видеосравнение реального источника и подделки»,— сообщила она.

Ранее Сергей Лавров, столкнувшись с дипфейком на самого себя, отметил реалистичность ИИ-изображения.