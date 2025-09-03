Захарова рассказала о реакции Лаврова на дипфейк с его участием

Глава МИД России Сергей Лавров, столкнувшись с дипфейком, отметил реалистичность ИИ-изображения. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дипфейк — это реалистичная копия видео, аудио или фото, созданная с помощью механизмов искусственного интеллекта (ИИ). Дипфейк позволяет заменять лицо человека и даже синтезировать речь. Термин происходит от английского «deep learning» (глубокое изучение) и «fake» (подделка).

Госпожа Захарова сообщила, что министр позвонил ей несколько лет назад и заявил, что на увиденном ролике «не он». «Я говорю: "Не вы". Он говорит: "Но вроде как и я". Я говорю: "Вроде как, но не вы"»,— описала разговор дипломат на полях Восточного экономического форума (цитата по ТАСС). По ее словам, тогда многие еще не осознавали, «как это страшно, когда с тобой происходит подобное».

Восприятие дипфейка Мария Захарова сравнила с сюжетом американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери. «Человек подходит к зеркалу и видит отражение не себя, а какого-то животного или образа»,— уточнила представитель МИДа.