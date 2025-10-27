Мэра Стамбула Экрема Имамоглу обвинили в шпионаже

Турецкий суд выдал очередной ордер на арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу — одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Его подозревают в «политическом шпионаже», сообщило турецкое агентство Anadolu. Господин Имамоглу отрицает все предъявленные обвинения.

Фото: Dilara Senkaya / Reuters Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Вместе с господином Имамоглу стамбульский суд арестовал главного редактора новостного телеканала Tele1 Мердана Янардага и советника и руководителя предвыборной кампании мэра Неджати Озкана.

Согласно решению суда, Экрем Имамоглу и Неджати Озкан планировали получить преимущество на выборах в 2019 году с помощью мошеннической схемы. Они пытались получить доступ к социальным сетям и внутренней переписке избирателей, из-за чего произошла утечка данных. По данным прокуратуры, они передавали личные данные граждан зарубежным спецслужбам.

Как пишет газета Sozcu, решение суда подкрепляется показаниями Хюсейина Гюна, арестованного по делу о шпионаже в июле. Его обвинили в финансировании террористических организаций. В материалах суда отмечается, что он контактировал с Неджати Озканом. По версии следствия, Мердан Янардаг стал главным редактором Tele1 под руководством господина Гюна и выстраивал работу телеканала, исходя из его интересов.

Экрема Имамоглу арестовали в марте этого года. В июле его приговорили к году и восьми месяцам тюрьмы по обвинению в оскорблении государственного служащего. В отношении господина Имамоглу заведено и дело о коррупции. С марта в Турции арестовали около 500 человек, в основном членов РНП, среди которых мэры и сотрудники муниципалитетов Стамбула, Антальи, Бурсы, Чанаккале, Гиресуна, Трабзона.