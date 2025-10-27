МИД КНР: Пекин обратил внимание на сообщения об испытании «Буревестника»

Власти КНР обратили внимание на сообщения об испытании в России крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», — сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе Владимир Путин заявил об успешном завершении испытаний «Буревестника». Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что ракета преодолела 14 тыс. км. Президент США Дональд Трамп счел слова президента РФ о новом оружии «неуместными» и добавил, что у берегов России дежурит американская атомная подводная лодка.