Сборная России по футболу может провести товарищеские матчи в Америке

В преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, сборная России может провести товарищеские встречи с кем-то из участников турнира. Об этом в интервью «Ъ» сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Максим Митрофанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Генсек РФС отметил, что в настоящее время «ведется подбор соперников на два окна в первой половине 2026 года — мартовское и июньское». Весной российская национальная команда «с большой вероятностью» сыграет на территории России «с интересными командами». Летом приоритетным вариантом являются матчи со сборными, которые примут участие в чемпионате мира. «Если договоримся, скорее всего, эти матчи пройдут в Америке. Команды будут находиться там, готовиться к турниру»,— отметил Максим Митрофанов.

Подробнее — в интервью Максима Митрофанова «Ъ».