Вопрос переселения нижегородской мэрии в «Этажи» отложили из-за дороговизны

В правительстве Нижегородской области пока поставили на паузу вопрос о перемещении мэрии Нижнего Новгорода из пятого корпуса кремля в здание торгового центра «Этажи». Об этом сообщил министр имущества региона Сергей Баринов на заседании комитета заксобрания по бюджету 27 октября.

Он напомнил, что здание на улице Белинского, купленное госпредприятием «Нижегородская областная фармация» (НОФ), находится в его хозяйственном ведении. Были сделаны расчеты затрат, необходимых для перемещения мэрии, но смета в данный период оказалась неподъемной. Поэтому, добавил министр, взята пауза «для проработки наиболее целесообразного решения в дальнейшем». НОФ должно дать правительству свои предложения по этому поводу.

Что касается Дома связи, купленного властями у «Ростелекома» за 757 млн руб. в 2024 году, оно уже освобождено наполовину. Для этой части готовится смета, чтобы провести ремонт и перевезти туда подразделения из здания «Нижполиграфа». Сумму, требуемую на ремонт, Сергей Баринов не назвал. Полностью освободить Дом связи прежний собственник должен в 2026 году.

Иван Сергеев