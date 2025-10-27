Карта «Прибыль» Уралсиба — лучшая в рейтинге дебетовых карт с кешбэком

Дебетовая карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила рейтинг карт с кешбэком «на всё» за октябрь, который подготовил портал Выберу.ру.

Фото: ru.freepik.com

Аналитики изучили текущие предложения российских банков из Топ-100 по размерам активов (на 01.09.2025 года) и выбрали наиболее привлекательные по условиям продукты.

В исследовании оценивались такие параметры, как размер кешбэка на все покупки и в специальных категориях товаров и услуг, сумма его ежемесячного лимита, а также правила обмена бонусов на рубли (если такая возможность предусмотрена). Кроме того, были учтены стоимость выпуска и обслуживания карты, ставка на остаток средств на ее счете, наличие дополнительных опций, в том числе онлайн-оформление, доставка курьером, скидки, и другие критерии.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб с бесплатным обслуживанием. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 14% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о дебетовых картах, включая «Прибыль», можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 ОГРН 1020280000190

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»