КМЗ завершил испытания патрульных катеров с китайским двигателем для нужд МЧС

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) завершил ходовые испытания патрульных катеров РПК-640 и ПК-500 для МЧС РФ с новым китайским двигателем мощностью 200 лошадиных сил. Об этом сообщили в пресс-службе ВПХ.

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«Испытания с новым двигателем Parsun F200 прошли успешно. Китайские моторы отлично себя показали. Из-за санкций пришлось отказаться от японских агрегатов "Меркурий" компании "Ямаха"»,— рассказал РИА Новости управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.

Как отметил господин Даниленко, официально закупаемые китайские моторы имеют объем 4,2 литра. Они позволяют судну развить скорость до 65 километров в час.

При этом, добавил Михаил Даниленко, китайская сторона предоставляет гарантию на пять лет, поэтому у КМЗ не будет проблем с обслуживанием и запчастями. Раньше, пояснил управляющий директор предприятия, ожидание растягивалось на 2-3 месяца, что влияло и на конечную стоимость.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) приобрела КМЗ.

Подробнее об этом читайте в материале «Промышленный холдинг отошел судостроителям».

Дарья Астанина