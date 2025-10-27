Генсек РФС Митрофанов: в FIFA и UEFA относятся к России как к равному партнеру

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов считает, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин выступает за возвращение России на международные соревнования, но «UEFA как организация находится под огромным давлением со стороны различных политических сил как внутри Европы, так и вне ее». Об этом Митрофанов заявил в интервью “Ъ”.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«И он, к сожалению, ничего с этим не может сделать. К тому же когда международная организация принимает решение о допуске, нужно учитывать вопросы логистики, визового обеспечения»,— сказал Максим Митрофанов. При этом он уверен, что в международных организациях по-прежнему относятся к России как к «равному партнеру». «Доказательство — это и наше представительство в комитетах Международной федерации футбола (FIFA) и UEFA. А оно большое по сравнению со многими странами. Недавно президент РФС Александр Дюков вошел в комитет по соревнованиям клубных мужских команд, Полина Юмашева — в комитет по управлению и аудиту, Лариса Захарова — в апелляционный комитет. Я являюсь членом комитета по футбольным технологиям, инновациям и цифровой трансформации. У нас долго не было представителей в этих органах»,— отметил Митрофанов.

Подробнее — в интервью Максима Митрофанова «Ъ».

Арнольд Кабанов