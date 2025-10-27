Песков прокомментировал слова Трампа о подлодке у берегов России

Слова президента США Дональда Трампа об испытаниях российского оружия являются его «точкой зрения», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это точка зрения главы американского государства, она важна»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

В понедельник господину Трампу задали вопрос об испытаниях российской ракеты «Буревестник», в ответ он напомнил об американской подлодке у берегов России. Президент США также счел неуместным заявление Владимира Путина об успешном завершении испытаний. По мнению Дональда Трампа, российским властям надо уделять больше внимания урегулированию конфликта на Украине.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов говорил, что российские военные провели успешное испытание «Буревестника» 21 октября. Господин Путин поручил начать готовить инфраструктуру для размещения ракетного комплекса.