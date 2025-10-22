США предложат частным компаниям перерабатывать оружейный плутоний

Министерство энергетики США готово предложить частным энергетическим компаниям доступ к запасам оружейного плутония общим объемом в 19 тонн для его последующей переработки в топливо для нужд американской атомной энергетики. Как сообщает Financial Times, Минэнерго при этом готово способствовать получению ускоренного одобрения Комиссии по ядерному регулированию.

По информации FT, первыми двумя компаниями, которые получат доступ к запасам плутония «из боеголовок времен холодной войны», могут стать американская Oklo и французская Newcleo. Инициатива по переработке плутония стала очередным шагом администрации Трампа по стимулированию атомной энергетики на фоне роста спроса на электроэнергию для нужд строящихся и проектируемых центров обработки данных.

В сентябре на ежегодной генеральной конференции МАГАТЭ в Вене министр энергетики США Крис Райт озвучил планы по снижению зависимости его страны от поставок урана из России. По его словам, США стремятся увеличить свой стратегический запас урана с помощью развития внутренних мощностей по производству и обогащению с широким привлечением частного капитала. Кроме того, США «активно работают над перестройкой цепочек поставок» ядерного топлива.

Влад Никифоров