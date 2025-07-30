КАМАЗ сбил трехлетнего мальчика в Пушкине, ребенок в тяжелом состоянии

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Пушкинском районе Петербурга, в котором серьезно пострадал маленький ребенок. Дорожный инцидент произошел 30 июля в 11:04 у дома 11 на Пушкинской улице в городе Пушкине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 65-летний водитель, управляя грузовым автомобилем КАМАЗ вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на трехлетнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованных машин.

В результате ДТП ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что кроссовер Exceed переехал петербуржца, лежавшего во дворе на улице Доблести.

Андрей Цедрик