Песков не смог ответить на вопрос об осужденном французе-иноагенте Винатье

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными об иностранном гражданине Лоране Винатье (признан в РФ иностранным агентом). Француз находится в СИЗО по делу о шпионаже.

«Мне неизвестно ничего на этот счет»,— прокомментировал представитель Кремля во время пресс-колла.

Лоран Винатье (признан иноагентом) работал в швейцарской организации «Центр гуманитарного диалога», его задержали в Москве в июне 2024 года. Суд признал его виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорил к трем годам лишения свободы.

По версии следствия, с 23 апреля 2021 года по 26 августа 2022-го мужчина собирал сведения о военной деятельности и мобилизации в России. Ему также инкриминируют сбор информации о размещении вооруженных сил РФ на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Сведений набралось на три года».