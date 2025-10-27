Правительство выделило КЧР 4,27 млрд рублей на инфраструктуру аэропорта «Архыз»

Правительство России одобрило заявку Карачаево-Черкесии на получение казначейского инфраструктурного кредита в размере 4,27 млрд руб. Средства направят на создание объектов инженерного обеспечения для нового аэропортового комплекса «Архыз», который планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Проект реализуют по поручению президента РФ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин после визита в регион.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Аэропорт «Архыз» станет первой воздушной гаванью республики, способной обслуживать до 2 млн пассажиров в год. Инвестиции в строительство терминала, взлетно-посадочной полосы, перрона и светосигнального оборудования составят около 36,5 млрд руб. Сам аэропорт возводит частная управляющая компания «Аэропорты Регионов» на условиях концессионного соглашения, подписанного в 2024 году.

Глава республики Рашид Темрезов отметил, что проект аэропорта «Архыз» имеет большое значение для социально-экономического развития КЧР. Регион, в настоящее время единственный в Северо-Кавказском федеральном округе без собственного аэропорта, рассчитывает на комплексное улучшение транспортной инфраструктуры. По словам Хуснуллина, республика демонстрирует положительную динамику развития: число новых жилищных проектов выросло на 12% по сравнению с прошлым годом, а 87,85% городских дорог находятся в нормативном состоянии.

Станислав Маслаков