Хинштейн: в курском правительстве появится новый департамент

В структуре правительства Курской области появится контрольно-аналитический департамент, который будет в том числе заниматься контролем за исполнением поручений губернатора и правительства. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн во время еженедельного совещания.

«Вижу, что в этой части у нас есть, куда двигаться, потому что поручения даются и далеко не все из них исполняются должным образом. Мы уже не раз сталкивались, когда на бумаге вроде бы поручение выполнено, а по факту нет»,— пояснил господин Хинштейн.

Губернатор сообщил, что в ряде новых назначений появилось два новых заместителя у руководителя администрации Курской области Александра Крылова. Первым заместителем назначена экс-депутат гордумы Самары Олеся Дворцова, в кураторстве которой также находится ГЖИ, которое теперь будет в прямом подчинении губернатора. В январе она была назначена врио советника курского губернатора, в марте перешла на пост врио зампреда областного правительства. Вторым заместителем назначена Татьяна Пашкова, которая с октября 2024 года возглавляла департамент документационного обеспечения.

По словам Александра Хинштейна, значительная часть руководителей региональных органов исполнительной власти сохранила свои должности в новой структуре.

Подробнее о реструктуризации курского облправительства — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова