Хинштейн подчинил себе Госжилинспекцию Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн вывел Госжилинспекцию (ГЖИ) и три ключевых комитета в свое прямое подчинение. Решение затронуло комитет правового обеспечения, комитет региональной безопасности и департамент по профилактике коррупционных нарушений. Об этом глава региона сообщил во время еженедельного совещания.

«Подчинение ГЖИ непосредственно руководителю региона — осознанный шаг. Мы убедились, что тема, связанная с контролем и надзором за работой УК, все, что связано с нашим жилым фондом, одна из самых острых. И эту работу необходимо контролировать на самом серьезном уровне»,— пояснил господин Хинштейн. При этом куратором ведомства останется Олеся Дворцова, назначенная на должность первого заместителя руководителя администрации региона.

Ульяна Ларионова