В Ставропольском крае утвердил проект бюджета на 2026 год в 220 млрд рублей

В Ставропольском крае утвердили проект бюджета на 2026 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно проекту, расходы составят почти 220 млрд руб. Отмечается, что приоритетным направлением бюджета остается выплата зарплат и пособий. В проекте также предусмотрена поддержка участников спецоперации и их семей. Средства также планируется выделить на повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Индексация пройдет дважды за год: на 10% с 1 января и еще на 10% с 1 июля.

На улучшение водоснабжения в районах планируется выделить 12,5 млрд руб., а на строительство и реконструкцию образовательных учреждений – 4,7 млрд рублей, объектов здравоохранения — 5,1 млрд, культуры — 8 млрд.

Порядка 20 млрд руб. поступят в дорожный фонд, более 10 млрд руб. направят на развитие экономики. Документ ожидает парламентское рассмотрение и вынесение на заседание краевой Думы для принятия.

Константин Соловьев