Росавиация: на маршруты «Ангары» назначены другие авиакомпании

Перевозить пассажиров по маршрутам «Ангары» будут другие авиакомпании, сообщила пресс-служба Росавиации. Агентство аннулирует сертификат эксплуатанта «Ангары», с 5 ноября она не сможет выполнять коммерческие рейсы.

Маршрутная сеть авиакомпании охватывает 11 региональных направлений полетов: пять маршрутов из Иркутска (в Ербогачен, Киренск, Бодайбо, Нижнеангарск, Чару), три — из Хабаровска (в Зею, Тынду, Охотск), Нижнеангарск — Улан-Удэ, Таксимо — Улан-Удэ, Чара — Чита.

Рейсы в Киренск, Ербогачен, Бодайбо и Чару уже выполняет авиакомпания «Ираэро», отметили в Росавиации. Перевозки из Хабаровска в Зею и Тынду продолжит «Аврора». «Хабаровские авиалинии» будут перевозить пассажиров по маршруту Хабаровском — Николаевск-на-Амуре — Охотск.

Аннулировать сертификат «Ангары» решено «для обеспечения безопасности полетов» и по итогам внеплановой проверки Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу. 24 июля в Амурской области при посадке разбился самолет Ан-24 авиакомпании, выполнявший рейс Хабаровск—Благовещенск—Тында. Все 48 человек, находившиеся на борту, погибли.

Подробнее о крушении самолета — в материале «Ъ» «Рейс обреченных».