ФАС выявила картель при поставке лекарств на 800 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель на торгах по поставке жизненно важных лекарств. Сумма контрактов превысила 812 млн руб., сообщила пресс-служба ФАС.

Торги проходили для нужд госучреждений в 71 регионе. ФАС признала нарушившими антимонопольное законодательство ООО «МФК "Арфа"» и ООО «Просторы Здоровья». Они совместно участвовали в 529 электронных аукционах. По версии ведомства, организации заключили картельное соглашение: они использовали единую инфраструктуру для подачи заявок, имели общих сотрудников и финансово-хозяйственные взаимоотношения.

Действия компаний привели к поддержанию цен на торгах: организации подавали предложения без снижения или с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта, отмечает ФАС. Нарушителям грозят административные штрафы. Ведомство также направило материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В мае ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов на 1,2 млрд руб. В сентябре был раскрыт картель при поставке лекарств на более чем 1,1 млрд руб.