ФАС раскрыла картель при поставке лекарств на более чем 1,1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картельного сговора при поставке средств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Сумма ущерба превысила 1,1 млрд руб.

По данным ФАС, госконтракты на поставку лекарств заключали без снижения или с минимальным снижением его начальной цены. Ответственными по делу проходят ООО «Примафарм» и ООО «Профарм». Компании заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен в 109 закупках с 2022 по 2024 год.

Нарушителям антимонопольного законодательства грозят штрафы в соответствии с КоАП. Материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для возможного возбуждения уголовного дела, заявили в ФАС.

