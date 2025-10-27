Житель Каспийска предстанет перед судом за попытку подкупа полицейского

В Каспийске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на дачу взятки сотруднику полиции (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Дагестану.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следствие считает, что в июле 2025 года обвиняемый пытался передать в служебной машине правоохранителю 17 тыс. руб. за непривлечение его к административной ответственности за передачу автомобиля лицу в состоянии опьянения. Уточняется, что сотрудник от получения взятки отказался и сообщил о случившемся в дежурную часть.

Предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Константин Соловьев