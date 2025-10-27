Обвиненного во взятке бизнесмена Юсифа Халилова освободили из СИЗО в Воронеже

В Воронеже освободили из-под стражи предпринимателя Юсифа Халилова, уроженца Азербайджана, задержанного в сентябре по обвинению в даче взятки. Собеседники «Ъ» в его окружении рассказали, что бизнесмен находится сейчас в Азербайджане и через некоторое время может вернуться в Воронеж.

Как рассказывал «Ъ», господину Халилову, владеющему рестораном «Ярды Superbar», кафе «Форт» и крупным продуктовым Алексеевским рынком в Воронеже, было предъявлено обвинение в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ; до 12 лет лишения свободы). По версии следствия, в начале этого года бизнесмен через посредника дал взятку 330 тыс. руб. врачу-дерматовенерологу, члену призывной комиссии, за признание его сына непригодным к службе в армии.

Адвокат Юсифа Халилова Даниил Дробышев не стал комментировать «Ъ» уголовное дело своего доверителя. Издание Minval Politika сообщает, что освобождение предпринимателя стало возможным в результате дипломатических усилий президента Азербайджана Ильхама Алиева. Более двух недель назад в Баку был освобожден из-под стражи исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых.

Сергей Толмачев, Воронеж