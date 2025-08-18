Суд в Воронеже заключил в СИЗО совладельца Алексеевского рынка Юсифа Халилова

Ленинский райсуд Воронежа 17 августа заключил под стражу 55-летнего уроженца Азербайджана бизнесмена Юсифа Халилова. Как рассказали «Ъ» в суде, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана ему до 14 октября.

Юсиф Халилов владеет рестораном «Ярды Superbar», кафе «Форт» и крупным продуктовым Алексеевским рынком. Региональное управление Следственного комитета России вменяет ему в вину дачу взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ; до 12 лет лишения свободы). В ведомстве не комментируют дело.

По данным «Ъ», следствие считает, что предприниматель мог дать взятку должностному лицу за освобождения сына от службы в армии. Адвокат Юсифа Халилова Даниил Дробышев сказал «Ъ», что не может комментировать уголовное дело без согласия своего доверителя.

В начале июля в соцсетях уже появлялась информация о задержании Юсифа Халилова. По данным «Ъ», в середине июня сотрудники правоохранительных органов действительно прибыли к бизнесмену домой и опросили его в качестве свидетеля по уголовному делу теперь уже бывшего директора юрлица Алексеевского рынка ООО «Алефъ» Игоря Нахамяева.

Сергей Толмачев, Воронеж