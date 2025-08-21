АУЦ иркутской авиакомпании «Ангара» прекращает работу

Аннулирован сертификат авиационного учебного центра (АУЦ) иркутской авиакомпании «Ангара». Решение Росавиации опубликовано на ее сайте.

Согласно сообщению, решение было принято по итогам внеплановой проверки перевозчика на соответствие требованиям профильных федеральных авиационных правил (ФАП).

«АУЦ “Ангары” готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26. Проверку выполнило Восточно-Сибирское МТУ Росавиации. Она выявила нарушения ФАП-289 при подготовке авиационных специалистов»,— уточнили в Росавиации.

Как писал «Ъ», 24 июля 2025 года Ан-24 «Ангары» разбился в Амурской области при выполнении рейса Хабаровск — Благовещенск — Тында. Тогда погибло 48 человек. В конце июля по итогам внеплановой проверки Ространснадзора Росавиация аннулировала сертификат «Ангары» на проведение технического обслуживания самолетов.

Валерий Лавский