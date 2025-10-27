Главу воронежской азербайджанской диаспоры Юсифа Халилова отпустили из СИЗО

Два собеседника «Ъ-Черноземье» в окружении бизнесмена и владельца Алексеевского рынка Юсифа Халилова подтвердили его освобождение из-под стражи в Воронеже. Сейчас предприниматель находится в Азербайджане.

Господина Халилова задержали в Воронеже в августе по делу о даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По версии следствия, он мог передать более 300 тыс. руб. должностному лицу за признание его сына непригодным к службе в армии. Адвокат Юсифа Халилова Даниил Дробышев не стал раскрывать информации о стадии, на которой уголовное дело находится сейчас.

В начале октября в Баку из-под стражи был освобожден исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых, задержанный минувшим летом. «Ъ» сообщал, что в ответ в России был освобожден один из задержанных представителей азербайджанской диаспоры.

Владимир Зоркий