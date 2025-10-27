Сеть «Верный» не подтвердила информацию о продаже бизнеса

Российская сеть продовольственных магазинов «Верный» не рассматривает продажу бизнеса, сообщили ТАСС в компании. О том, что основатель сети Андрей Рогачев ищет покупателя для своего бизнеса, накануне «Ъ» рассказали источники.

«Этот шум — скорее, мечты покупателей. Последний раунд предметных переговоров состоялся в 2020 году»,— заявили в пресс-службе сети магазинов. С кем велись переговоры, там не уточнили.

Сеть «Верный» существует с 2012 года. Сам Андрей Рогачев в 1999 году основал сеть «Пятерочка», а в 2004 году — «Карусель». Сейчас обе они входят в периметр X5. «Верный» объединяет более 1,2 тыс. магазинов, расположенных в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

