Основатель сети «Верный» может продать бизнес за 25–35 млрд рублей

Основатель сети товаров повседневного спроса «Верный» Андрей Рогачев ищет покупателя для своего бизнеса, оцениваемого в 25–35 млрд руб. Как выяснил «Ъ», ключевыми претендентами выступают крупнейшие торговые сети, включая «Ленту», однако потенциальная сделка осложняется региональной концентрацией магазинов и низкой рентабельностью сети.

По данным пяти собеседников «Ъ» на рынке, переговоры уже ведутся с потенциальными покупателями. Сеть объединяет более 1,2 тыс. магазинов с выручкой 74,9 млрд руб. за первое полугодие 2025 года. Эксперты отмечают, что рентабельность «Верного» составляет 0,5% против среднерыночных 2,5%, а приобретение может вызвать вопросы ФАС из-за высокой доли крупных сетей в тех же регионах.

