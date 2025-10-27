На Ставрополье автосервису грозят санкции за «самые выгодные цены»

Антимонопольное управление по Ставропольскому краю вынесло предостережение автосервису М.Авто за недостоверную рекламу, сообщили в ведомстве.

Компания на своем сайте заявила о «самых выгодных предложениях и ценах», но не предоставила доказательств такого преимущества. Ведомство квалифицировало это как недобросовестную конкуренцию и введение покупателей в заблуждение. По мнению УФАС, подобная практика может привлечь клиентов необоснованно, создавая нечестное преимущество перед конкурентами, которые предлагают не менее выгодные условия или даже лучшие.

УФАС обязала предпринимателя в указанный срок скорректировать рекламу на сайте. В противном случае обещает возбудить антимонопольное дело, которое может закончиться штрафами.

Станислав Маслаков