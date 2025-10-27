Курскую судью могут привлечь к дисциплинарной ответственности

Квалификационная коллегия судей Курской области (ККС) отложила рассмотрение вопроса о привлечении судьи Ленинского райсуда Ольги Петровой к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в коллегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рассмотрение вопроса должно было состояться в пятницу, 24 октября. Никаких подробностей о материалах в отношении госпожи Петровой в ККС не раскрывали.

В сентябре Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) должна была рассмотреть представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Ольги Петровой. Госпожа Петрова может стать фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). О последствиях рассмотрения представления в коллегии не сообщали.

Как рассказывали «Ъ-Черноземье» источники в правоохранительных органах, представление главы Следственного комитета стало результатом работы местных следователей по уголовному делу бывшего заместителя руководителя фонда капремонта Ольги Минаковой. Ее задержали в апреле. По версии следствия, сотрудница фонда получила от знакомой 3 млн руб., которые необходимо было передать зампреду Ленинского райсуда Курска за совершение входящих в ее служебные полномочия действий, а именно — за назначение подсудимой Наталье Юрьевой по делу о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ) наказания, не связанного с лишением свободы.

В сообщениях ВККС Ольга Петрова представлялась как зампред Ленинского райсуда. Местная коллегия называет ее просто судьей.

Сергей Толмачев