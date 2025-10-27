Число погибших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 13

Число погибших в результате взрыва на заводе в Копейске Челябинской области увеличилось до 13. Об этом сообщили в правительстве региона.

«По итогам сверки сформирован список жертв трагедии. В нем 23 сотрудника предприятия. 13 человек признаны погибшими, их тела найдены», — сказано в сообщении. Разбор завалов продолжается, сотрудники МЧС ищут останки других жертв ЧП.

Взрыв на заводе произошел 22 октября. Некоторые сотрудники погибли на месте, пострадали несколько десятков человек. Двоих пострадавших перевезли для лечения в Нижний Новгород. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявлял, что происшествие не связано с атаками беспилотников. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.